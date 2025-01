Basket DR2: Figino vince in volata il derby con Lurate, anche Villa Guardia a segno

Le gare del venerdì sera valide per il 13° turno, ultimo d'andata, di Divisione Regionale 2 hanno riportato al successo due squadre lariane.

Le sfide

Ieri sera infatti grande vittoria casalinga per il Gs Villa Guardia che a domicilio ha stoppato il quotato Bosto Varese agganciato al secondo posto dal Figino che in volata ha domato la Kaire Sport Lurate Caccivio che invece resta sul fondo. Domenica 26 l'ultimo turno d'andata del girone Ovest A si chiuderà con i posticipi del Cucciago in casa contro Busto Arsizio e dell'Antoniana Como ospite del fanalino Lonate Pozzolo.

Il cartellone del 13° turno ultimo d'andata girone Ovest A

Giovedì 23 Laveno-Malnate 74-77; venerdì 24 Daverio-Gavirate 97-46, Figino-Kaire Lurate 51-49, Cavaria-Cassano Magnago 71-75, Villa Guardia-Bosto 69-59; domenica 26 ore 19 Cucciago-Busto, Lonate-Antoniana.

Classifica aggiornata del girone Ovest A

Daverio 24; Bosto, Figino 20; Laveno, Villa Guardia 18; Malnate 12; Busto Arsizio, Antoniana, Gavirate, Cassano Magnago 10; Cavaria 8; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago, Lonate Pozzolo 6.