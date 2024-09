Basket DR2: il campionato scatterà con due derby Antoniana -Villa Guardia e Lurate-Cucciago

Reso noto in queste ore il calendario ufficiale del campionato di basket Divisione Regionale 2 2024/25 che vede al via nel girone Ovest A anche le cinque rappresentanti lariane: Antoniana Como. Kaire Sport Lurate Caccivio, GS Villa Guardia, Cucciago Bulls e Pall. Figino. Il via avverrà giovedì 10 ottobre subito con il derby Antoniana-Villa Guardia e Gavirate-Figino, venerdì 11 con un altro derby Lurate Caccivio-Cucciago. L'andata si chiuderà il 26 gennaio mentre il girone di ritorno si giocherà dal 31 gennaio al 2 maggio 2025.

Il calendario completo delle lariane del girone Ovest A

1° turno: Antoniana-Villa Guardia (and 10/10, rit 31/1), Gavirate-Figino (10/10, 31/1), Lurate-Cucciago (11/10, 2/2)

2° turno: Daverio-Antoniana (18/10, 6/2), Villa Guardia-Lurate (and 18/10, rit 9/2), Figino-Bosto (18/10, 7/2), Cucciago-Gavirate (20/10, 7/2)

3° turno: Antoniana-Figino (and 24/10, rit 14/2), Villa Guardia--Cassano (25/10, 14/2), Lurate-Cavaria (25/10, 14/2), Bosto-Cucciago (25/10, 16/2)

4° turno: Cucciago-Antoniana (3/11, 20/2), Daverio-Villa Guardia (1/11, rit 21/2), Figino-Lonate (1/11, 23/2), Malnate-Lurate (1/11, 21/2)

5° turno: Antoniana-Valcuvia (7/11, 27/2), Villa Guardia-Figino (8/11, rit 28/2), Lurate-Busto (8/11, 28/2), Lonate-Cucciago (10/11, 2/3)

6° turno: Cavaria-Antoniana (15/11, 6/3), Cucciago-Villa Guardia (17/11, 7/3), Figino-Daverio (15/11, 7/3), Cassano-Lurate (15/11, 7/3)

7° turno: Antoniana-Malnate (21/11, 14/3), Villa Guardia-Laveno (22/11, rit 13/3), Figino-Cassano (22/11, 14/3), Gavirate-Lurate (22/11, 14/3), Daverio-Cucciago (22/11, 16/3)

8° turno: Busto-Antoniana (29/11, 20/3), Cavaria-Villa Guardia (29/11, rit 21/3), Cucciago-Figino (1/12, 21/3), Lurate-Bosto (29/11, 21/3)

9° turno: Antoniana-Lurate (5/12, 28/3), Villa Guardia-Malnate (6/12, rit 28/3), Figino-Laveno (6/12, 27/3), Cucciago-Cassano (8/12, 28/3)

10° turno: Gavirate-Antoniana (13/12, 3/4), Busto-Villa Guardia (13/12, rit 4/4), Cavaria-Figino (13/12, 4/4), Lurate-Lonate (13/12, 6/4), Laveno-Cucciago (12/12, 6/4)

11° turno: Antoniana-Bosto (9/1, 11/4), Villa Guardia-Lurate (10/1, rit 11/4), Figino-Malnate (10/1, 11/4), Cucciago-Cavaria (12/1, 11/4)

12° turno: Cassano-Antoniana (17/1, 24/4), Gavirate-Villa Guardia (17/1, rit 24/4), Busto-Figino (17/1, 25/4), Lurate-Daverio (17/1, 25/4), Malnate-Cucciago (17/1, 27/4)

13° turno: Lonate-Antoniana (26/1, 1/5), Villa Guardia-Bosto (24/1, rit 2/5), Figino-Lurate (24/1, 2/5), Cucciago-Busto (26/1, 2/5)