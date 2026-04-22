Basket Dr2: in chiave playoff grande successo del Lurate Caccivio, bene anche Antoniana e Figino

E’ andato in archivio anche il penultimo turno della stagione regolare del campionato di Divisione Regionale 2 e nel girone C comanda il Lesmo che precede il tandem Appiano Gentile e Cesano Seveso che è stato battuto in questo fine settimana dal Lurate Caccivio tornato al successo che gli vale il quarto posto in chiave playoff. Dietro l’Antoniana ha vinto il derby con Inverigo mentre si segnala anche il ritorno al successo del fanalino di coda Figino, beneaugurante in vista dei playout.

I risultati del 12° turno, penultimo di ritorno del girone C

Mia Lentate-Appiano Gentile 60-95, Antoniana Como-Il Gigante Inverigo 62-55, Pescate-Lesmo 59-64, Figino-Sanfru 73-62, Kaire Sport Lurate-Cesano Seveso 62-51, Nova Milanese-Masters Carate 75-65.

La classifica aggiornata del girone C

Lesmo 34; Indipendente Appiano Gentile, Cesano Seveso 32; Kaire Sport Lurate Caccivio 30; Masters Carate, Antoniana Como 26; Pescate, Inverigo, Mia Lentate 22; Gerardiana Monza, Sanfru, Nova 14; Figino 10.

Il programma del 13° turno, ultimo di ritorno girone C

Mercoledì 22 aprile Lesmo-Masters Carate; venerdì 24 ore 21.15 Figino-Pescate, Inverigo-Gerardiana, 21.30 Appiano Gentile -Lurate Caccivio, Cesano Seveso-Mia Lentate, Nova-Sanfru.