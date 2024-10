Basket DR2: pronti via a segno nei derby Lurate e Villa Guardia, Figino corsaro a Gallarate

Pronti via e le squadre lariane calano un tris di vittorie nel 1° turno del campionato di Divisione Regionale 2. Ieri sera infatti a segno subito in casa sia Villa Guardia che Kaire Sport Lurate Caccivio che hanno vinto i derby rispettivamente contro Antoniana Como e Cucciago Bulls. Primo colpo esterno invece per la rinnovata Anors Figino di coach Mario Biraghi corsara a Gavirate.

Il cartellone completo del 1° turno del girone Ovest A

Giovedì 10 Laveno Valcuvia-Busto Arsizio 70-60; venerdì 11 ore 21.15 Gavirate-Figino 71-80, Malnate-Cavaria 77-69, Bosto Varese-Daverio 73-61, ore 21.30 Villa Guardia-Antoniana 83-62, Lonate-Cassano Magnago 62-86, Kaire Sport Lurate-Cucciago Bulls. 69-54.

Classifica del girone Ovest A

Kaire Sport Lurate, Anors Figino, GS Villa Guardia, Busto Arsizio, Bosto, Cassano Magnago, Malnate 2; Laveno Valcuvia, Gavirate, Cavaria, Daverio, Antoniana Como, Cucciago Bulls, Lonate 0.

Il cartellone completo del 2° turno del girone Ovest A

Giovedì 17 ore 21.15 Laveno-Lurate Caccivio, Antoniana-Daverio; venerdì 18 ore 21.15 Figino-Bosto Varese, Cavaria-Busto, Cassano Magnago-Malnate; domenica 20 ore 18 Lonate Pozzolo-Villa Guardia; ore 20 Cucciago Bulls-Gavirate.