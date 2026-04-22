Basket Dr3: Alebbio Como primato in cassaforte, Tavernerio ipoteca il secondo posto

E’ andato in archivio nel weekend il penultimo turno di regular season del campionato di Divisione Regionale 3 che nel girone E lariano ha ormai certificato il primato dell’Alebbio Como. Con un turno d’anticipo ancora da definire seconda e terza piazza che si assegneranno dopo lo scontro diretto Tavernerio-Virtus Cermenate in programma venerdì sera. In zona playoff sicure Playground Team, Lomazzo, Villa Guardia e Senna grazie alle ultime vittorie e con ancora una gara da giocare. Nelle retrovie vittoria pesante per Albavilla.

Il cartellone del 12° turno, penultimo di ritorno

Anticipi Erba-Lomazzo 64-70, Playground Team-Cucciago Bulls 38-65, Virtus Cermenate-Alebbio Como 57-65, posticipi Albavilla-Guanzate 55-47, Turate-Senna 45-61, Tavernerio-Sb’83 Cermenate 68-63, Mariano-Villa Guardia 53-59.

La classifica aggiornata del Girone E, DR3

Alebbio Como 44; Basket Tavernerio 38; Virtus Cermenate 36; Playground Team 30; ABC Lomazzo, GS Villa Guardia, Senna 28; CDG Erba 26; Guanzate, Cucciago Bulls 24; SB’83 Cermenate 16; Sant’Ambrogio Mariano Comense 14; Albavilla 8; Basket 2000 Turate 6.

Il cartellone del 13° turno, ultimo di ritorno

Mercoledì 22 ore 21.30 Alebbio-Erba, Lomazzo-Mariano, giovedì 23 ore 21.15 Senna-Playground Team, 21.30 SB’83 Cermenate-Cucciago Bulls, venerdì 24 ore 21 Villa Guardia-Guanzate, 21.15 Albavilla-Turate, Tavernerio-Virtus Cermenate.