Basket Dr3: la finale promozione sarà Erba-Mariano Comense

Il campo ha emesso il verdetto: la finale playoff del tabellone G di Divisione Regionale 3 sarà Erba-Sant'Ambrogio Mariano Comense .

I verdetti

Dopo la qualificazione centrata da Erba contro Tavernerio, nel weekend è arrivata anche quella del quintetto di Mariano diretto a coach Emanuele Agazzi che pur perdendo in casa la gara di ritorno contro il Playground Team per 48-53 ha saputo gestire il + 26 conquistato con la vittoria nel match d'andata volando così in finale. A breve verrà pubblicato il calendario della finale che si giocherà con partite di andata e ritorno: la prima a Mariano Comense e la seconda a Erba.

Programma delle semifinali playoff

Gare d'andata giovedì 22 Playground-Mariano Comense 33-59, venerdì 23 Tavernerio-Erba 69-78

Gare di ritorno Erba-Tavernerio 67-67; SantAmbrogio Mariano Comense-Playground Team 48-53

La Finalissima del tabellone G

CDG Erba-Sant'Ambrogio Mariano Comense