Basket DR3: Leopandrillo ko a Chiavenna, SB'83 torna al successo e oggi il derby Albavilla-Mariano

Due anticipi del giovedì sera in chiaro scuro per le squadre lariane del campionato di Divisione Regionale 3. Torna a vincere la SB'83 Cermenate a segno in casa contro la Sampietrina mentre mastica amaro il Leopandrillo Cantù caduto a Chiavenna. Stasera big match a Tavernerio con la squadra locale di coach Mattia Di Lorenzo che ospita Giussano per continuare la sua corsa al vertice mentre poco distante Albavilla ospita un derby interessante contro il Mariano.

Il programma del 8° turno del girone G

Mercoledì 27/11 Lomazzo-Senna 74-81, giovedì 28 21.15 Chiavenna-Leopandrillo 71-60, 21.30 SB’83 Cermenate-Sampietrina 54-46; venerdì 29 21.15 Tavernerio-Giussano, 21.30 Albavilla-Mariano; sabato 30 ore 20.20 Alebbio-Erba; domenica 1/12 Btf Cantù-Playground Team.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Tavernerio, Erba 14; Mariano 12; Giussano, Alebbio 10; Senna, Chiavenna8; Albavilla, Leopandrillo, Sampietrina 6; SB'83 Cermenate 4; Lomazzo, Playground Team 2; Btf Cantù 0.