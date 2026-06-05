Basket Dr3: mercoledì Tavernerio ha vinto gara 2 contro l’Alebbio, si deciderà tutto oggi alla bella

Sarà la bella di oggi, venerdì 5 giugno, a decidere chi tra Alebbio Como e Tavernerio festeggerà la promozione in Divisione Regionale 2. Mercoledì sera infatti nella seconda partita della finale di Dr3 il Tavernerio è riuscito a pareggiare la serie imponendosi in casa per 65-56 dopo che l’Alebbio aveva vinto gara 1 per 63-56. Per ora fattore campo rispettato in una serie che come detto si deciderà questa sera quando a Fino Mornasco alle ore 21.15 andrà in scena la terza e decisiva sfida che assegnerà la promozione in DR2.

Finale playoff girone E

Gara 1 Alebbio Como-Tavernerio 63-56, gara 2 mercoledì 3 giugno ore 21.15 Tavernerio-Alebbio 65-56, gara 3 venerdì 5 giugno ore 21.15 Alebbio Como-Tavernerio.

Semifinali playoff girone E

Prima serie: Gara 1 venerdì 15 maggio Alebbio Como-Playground Team 74-61, gara 2 martedì 19 ore 21.30 Playground Team-Alebbio 69-76, serie chiusa Alebbio-Playground 2-0. Alebbio in finale

Seconda serie: Gara1 Tavernerio-Virtus Cermenate 77-56, gara 2 sabato 16 maggio Virtus Cermenate-Tavernerio 57-52, gara 3 venerdì 22 ore 21.15 Tavernerio-Virtus Cermenate 70-55. Tavernerio in finale

Risultati quarti di finale playoff girone E

Gara 1: giovedì 30 Tavernerio-Villa Guardia 75-50; sabato 2 maggio ore 21.15 Alebbio Como-Erba 75-96; lunedì 4 ore 21.30 Lomazzo-Playground Team 58-56 ; martedì 5 ore 21.15 Virtus Cermenate-Senna 52-42.

Gara 2: martedì 5 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio 43-57 (0-2); mercoledì 6 Erba-Alebbio 54-61 (1-1), Playground Team-Lomazzo 55-49; venerdì 8 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate (0-2).

Gara 3: Lomazzo-Playground Team 56-66; (1-2) domenica 10 ore 20-30 Alebbio Como-Erba 72-62 (2-1).