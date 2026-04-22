Basket Dr4: chiusa la regular season dominata dal Leopandrillo davanti a Figino e le due finesi

Domenica sera con gli ultimi due posticipi domenicali dell’11° turno di ritorno è calato il sipario sul campionato di Divisione Regionale 4. Nel girone H ha dominato il Leopandrillo Cantù che, già certo del primo posto, ieri ha chiuso in bellezza battendo in casa anche il Bar Pinocchio. Vittoria casalinga anche per il fanalino di coda Alebbio Como che si è congedato superando Cucciago nel derby sul fondo. Aspettando i playoff la classifica dice che dietro la capolista Leopandrillo, al secondo posto ha chiuso il Figino corsaro a Cadorago, e sul terzo gradino è salito il Circolo Ricreativo Fino nonostante il ko nel derby con il Socco che si è assicurato la quarta piazza. Ora si attende il calendario dei playoff.

Risultati dell’11°turno ultimo di ritorno girone H

Martedì 14 aprile Cabiate-Antoniana 52-36, mercoledì o15 Cadorago-Figino 41-71, Socco-Circolo Ricreativo Fino 54-46, giovedì 16 Menaggio-Btf Cantù 79-72, domenica 19 Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como78-59, Alebbio Como-Cucciago’80 75-70.

La classifica finale del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù42; Figino 36; Circolo Ricreativo Fino 32; Socco Angels Fino 30; Cabiate 26; Olimpia Cadorago 22; Antoniana Como, Bar Pinocchio Como, Menaggio 16; Btf Cantù 14; Pol. Cucciago’80 8; Alebbio Como 6.