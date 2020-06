Basket e sociale Le Bocce dona 150 mascherine alla Cooperativa Il Melograno

Basket e sociale bella iniziativa oggi promossa dalla Pallacanestro Erba.

Basket e sociale molte volte sono un binomio vincente. E oggi, sabato 6 giugno, lo confermano grazie alla lodevole iniziativa che vede protagonista Le Bocce Pallacanestro Erba, una delle società storiche del panorama cestistico lariano che nella mattinata di sabato 6 giugno consegnerà ben 150 mascherine sanitarie e protettive alla Cooperativa Il Melograno di Erba l’associazione sociale attiva da anni sul territorio occupandosi di assistenza e formazione. Una delegazione de Le Bocce composta dal presidente Alfredo Corti accompagnato da altri membri del consiglio direttivo ma anche dai giocatori della prima squadra e del settore giovanile granata, farà visita alla sede del Melograno in via Trieste a Erba, dove le mascherine, prodotte per l’occasione, saranno consegnate nelle mani dello storico presidente della cooperativa dottor Roberto Dugo e dei suoi ragazzi.