Basket estivo: al 3° Overtime Streetbasket trionfano Avvofatti e Minnesode Timberhoes

E' andata in archivio la terza edizione di Overtime Streetbasket, il divertente torneo 3 contro 3 organizzato dalla cestista del GS Villa Guardia Marta Benzoni con il suo collaudato staff.

Basket estivo: all'Overtime Streetbasket oltre 130 iscritti

Nemmeno il brutto tempo ha fermato gli oltre 130 iscritti divisi in 30 squadre (22 maschili e 8 femminili) che sono scesi in campo, sabato 6 luglio presso il Parco Cederna di Bregnano, mentre domenica 7 ha chiuso la kermesse sul parquet del palazzetto di via Tevere a Villa Guardia, dove si sono giocate le finali. Un playground perfettamente riuscito come assicura un'entusiasta Marta Benzoni: "Nonostante il tempo incerto siamo contenti perché il torneo è andato bene. Abbiamo iniziato a Bregnano, per poi concludere le sfide al Villa Guardia. Ma tutto ha funzionato per il meglio con grande risposta e divertimento di tutti i partecipanti. Quindi arrivederci all'edizione 2025 di Overtime Streetbaske".

La due giorni di 3 contro 3 ha premiato nel torneo maschile il successo della squadra degli Avvofatti, mentre il torneo femminile ha salutato il trionfo delle Minnesode Timberhoes.