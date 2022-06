Basket estivo al via le iscrizioni per partecipare al celebre 3contro 3 di Cucciago

Basket estivo sta per ritornare un atteso playground in provincia di Como.

Basket estivo la 19esima edizione si giocherà dall'8 al 14 luglio e vedrà in campo tutte le categorie dal minibasket agli Junior

Tempo di basket estivo anche alle nostre latitudini. E proprio in Brianza sta per tornare uno dei tornei più "caldi" e attesi da tutti gli appassionati del playground. Sono già aperte infatti le iscrizioni per partecipare al 19° Playground 3contro3 organizzato da Fabio Borghi presidente dei Cucciago Bulls che farà il suo ritorno sui campetti della celebre collina brianzola dall’8 al 14 luglio. Per questa edizione saranno al via tutte le categorie dal minibasket ai Junior:

venerdì 8 luglio Scoiattoli 2013 e Pulcini 2015/16 dalle ore 19-30;

sabato 9 luglio Aquilotti 2011/12 dalle ore 19.30;

domenica 10 luglio Under13 2009/10 dalle ore 19.30;

lunedì 11 luglio Under15 2007/08 dalle ore 19.30;

martedì 12 luglio gara del tiro da 3 punti;

mercoledì 13 luglio Under18 2004/05/06 dalle ore 19.30;

giovedì 14 luglio le finali di tutte le categorie.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente tel. 3402587008 (Fabio Borghi).