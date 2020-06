Basket estivo arriva la stagione dei camp per giovani cestisti

Basket estivo due società brianzole si stanno organizzando per le attività a luglio.

Sta arrivando l’estate e dopo il lungo lockdown si sente aria di basket estivo anche nella nostra provincia. Sale la temperatura e anche la voglia di tonare a giocare con la palla a spicchi e per questo due note società brianzole si stanno attrezzando per organizzare i loro tradizionali camp estivi. La Pol. Cucciago ‘80 del presidente Mario Pagani infatti ha annunciato che anche quest’estate a fine luglio organizzerà il suo Camp di basket tutto al femminile. «Stiamo lavorando per preparare il nostro Camp estivo, sarà come sempre solo al femminile, per tutte le ragazze dai sei anni in su. Certo non potrà essere come gli altri anni, però ci si divertirà tanto lo stesso. Se come speriamo tutto continuerà al meglio, sarà per l’ultima settimana di luglio. A breve arriverà la locandina e tutte le informazioni necessarie». Si tratterà della terza edizione di questo camp tutto in rosa organizzato dalla Pol. Cucciago’80, un day camp di una settimana in piena sicurezza con la possibilità di mangiare alla mensa della scuola adiacente la palestra di Cucciago. Il camp è curato dal direttore tecnico Franco Cofrancesco. Camp ai nastri di partenza anche per quanto riguarda la Virtus Albese che si trasferirà in Valtellina in località Isolaccia per due turni di basket e divertimento riservati ai giovani cestisti: 1° turno dal 6 all’11 luglio dedicato ai cestisti nati nel 2006-07 mentre il 2° turno dal 13 al 18 luglio sarà riservato ai nati nel 2008/09. Il camp sarà coordinato dal direttore tecnico Stefano Rossi.