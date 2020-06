Basket estivo i Cucciago Bulls puntano a fare il loro tradizionale camp in Valtellina

Basket estivo dopo il lungo stop si incomincia a pensare all’attività d’estate.

Basket estivo dal 5 all’11 luglio a Chiavenna sotto la regia di Fabio Borghi e Gianni Lambruschi

Dopo l’inevitabile e lunga sosta per l’emergenza coronavirus i tanti appassionati della pallacanestro nostrana ora guardano al basket estivo per tornare all’attività sui campi e all’aperto. Tra questi i Cucciago Bulls del presidente Fabio Borghi che ha organizzato come tradizione il suo celebre BlackCourth basket camp estivo che si svolgerà a Chiavenna in Valtellina dal 5 all’11 luglio. A riguardo Fabio Borghi è fiducioso: «Sono molto fiducioso sulla possibilità di poter svolgere anche quest’estate il nostro camp estivo presso le incantevoli strutture in Valtellina. Oltretutto con il nostro coach Gianni Lambruschi abbiamo preparato un programma tecnico di allenamenti individuali da svolgersi seguendo le regole di sicurezza: i ragazzi verranno divisi in due gruppi, uno peri più piccoli dal 2008 al 2013 e uno per i più grandi dal 2002 al 2007. Abbiamo già oltre 80 iscritti e tra i ragazzi c’è tantissima voglia di partecipare e ricominciare. Una voglia che ho riscontrato anche nelle loro famiglie: la voglia di ripartire è più forte della paura. Se poi all’ultimo non si potrà svolgere in Valtellina abbiamo pronto il piano B e lo riproporremo nelle nostre strutture a Cucciago”. Purtroppo notizie meno buone per i tradizionali tornei estivi organizzati in Brianza da Fabio Borghi? «Purtroppo – ammette Fabio – abbiamo dovuto annullare il classico torneo all’aperto di 5 contro 5 che si svolgeva sempre a giugno a Cucciago perchè non ci sono tempi e condizioni necessarie. Conto però di riuscire a svolgere il Blackcourth torneo 3 contro 3 a settembre».