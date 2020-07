Basket estivo in Brianza arrivano ben tre turni di Day Camp “Be able”

Basket estivo nuove iniziative dei Cucciago Bulls per i giovani cestisti

Basket estivo tre settimane dal 13 al 31 luglio sotto la regia tecnica di Gianni Lambruschi per i nati dal 2004 al 2008

E’ finalmente tempo di basket estivo. Protagonista Fabio Borghi con il suo Made&Campo, il camp che si sta svolgendo a Madesimo e Campodolcino con i suoi Cucciago Bulls. Ma non solo montagna per i campers nostrani. La società di Cucciago infatti ha già organizzato ben tre turni di basket day camp “Be able” in Brianza per il mese di luglio. Un’occasione per tutti i giovani cestisti nati dal 2004 al 2008 che volessero approfondire i fondamentali per continuare a imparare e migliorare sotto la guida tecnica di Gianni Lambruschi e Jonathan Morini. Due le possibilità o solo la mattina presso il PalaMPNex di Cucciago dalle ore 9 alle 12 oppure tutta la giornata presso il PalaBlackcourth ad Albate dalle ore 10.30 alle 17.30. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Fabio Borghi tel 3402587008 oppure Erica Molteni tel 3474880128.

Questi i tre turni del Basket day camp

1° turno dal 13 al 17 luglio

2° turno dal 20 al 24 luglio

3° turno dal 27 al 31 luglio