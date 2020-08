Basket estivo in moto l’organizzazione del Blackcourth day camp 

Basket estivo nuovo evento organizzato dai Cucciago Bulls e il comune.

Basket estivo si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre e sarà riservato a 36 cestisti/e nati dal 2009 al 2012

Non si è spento l’eco della 17esima edizione del torneo 3contro 3 dei Cucciago Bulls ed ecco che sulla collina brianzola si sta già preparando un altro evento per il basket estivo nostrano. La società del presidente Fabio Borghi con il patrocinio del comune di Cucciago ha già messo in moto la macchina organizzativa di un altro day camp, il Blackcourth basket camp che si svolgerà dal 31 agosto al 4 settembre. Un camp in totale sicurezza come i precedenti seguito dallo staff tecnico club brianzolo e a numero chiuso visto che vedrà la partecipazione di 36 giocatori o giocatrici. Il camp è aperto a tutti i ragazzi e ragazze nati/e dal 2009 al 2012 e si svolgerà presso la palestra comunale S. Tedeschi di Cucciago, i campi all’aperto limitrofi e sul paquet del PalaMPNext dalle ore 8.30 alle ore 17,30. “Per passare un’estate in modo diverso, divertendosi insieme imparando e giocando”. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il tel. 3468011804 (Sofia).