Basket estivo nel weekend del 1-2 agosto arriva l’attesa 24 ore dei Cucciago Bulls

Basket estivo la società brianzola del presidente Fabio Borghi dopo i camp presenta un altro evento speciale.

Basket estivo già aperte le iscrzioni per il torneo di tre contro tre che si svolgerà al PalaMpNext

Sulla collina di Cucciago impazza sempre di più il basket estivo. Merito dei Cucciago Bulls del presidente Fabio Borghi che dopo aver chiuso con successo il Made&Campo camp in Valtellina hanno da poco iniziato la seconda settimana del camp BeAble Bulls curato dallo staff tecnico di Gianni Lambruschi e Jonathan Morini ma anche la prima settimana del camp Estate in quel di Cucciago (PalaMpNext e Palestra Comunale S.Arialdo). Nel ricco cartellone dei “tori” però ci sarà ancora un ultimo turno di allenamenti per gli irriducibili campers brianzoli nel mese di luglio da lunedì 27 a venerdì 31. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Fabio Borghi tel 3402587008 oppure Erica Molteni tel 3474880128. Ma in casa Bulls fervono i preparativi per un altro evento molto atteso e fortemente voluto dal patron Fabio Borghi: nel weekend del 1-2 agosto infatti si svolgerà la 24 ore Bulls di basket con il torneo playground 3 contro 3. la manifestazione si aprirà alle ore 14 del sabato 1 agosto e terminerà alle ore 14 di domenica 2 agosto. Previsti tornei per ogni età e si svolgeranno sui campi del PalaMpNext. Sono già aperte le iscrizioni, per informazioni contattare tel 3402587008 .