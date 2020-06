Basket estivo PGC, Comense e Virtus Cermenate hanno iniziato ad allenarsi

Basket estivo, il movimento nostrano si sta rimettendo in moto.

Basket estivo, partono anche i camp mentre a breve tornano in campo anche i cestisti di Erba e Sport Club Brianza

Il basket estivo incomincia a regalare segnali di speranza per la ripartenza del movimento nostrano in vista della stagione sportiva 2020/21. Alcune società hanno già ripreso con allenamenti individuali e a gruppetti mentre altre si stanno attrezzando per farlo a breve. Capofila è stato il Progetto Giovani Cantù che settimana scorsa è ripartito con sedute di allenamento a gruppi di tutte le sue squadre presso la palestra di via Colombo così come la Pol. Comense 2015. Allenamenti con programmi specifici e seguendo i protocolli di sicurezza. Con le stesse modalità e in piena sicurezza sono iniziati anche gli allenamenti individuali in casa della Virtus Cermenate dopo che sono state sanificate le strutture sportive anche per consentire il via del camp estivo. Camp estivo che inizia proprio oggi al Toto Caimi di Vighizzolo sotto la regia del Btf Cantù. Mentre dal 30 giugno scatteranno gli allenamenti per i gruppi maschili e femminili organizzati dallo Sport Club Brianza. Poi c’è chi come la Pallacanestro Albavilla ha cominciato gli allenamenti all’aperto perché la voglia di tornare a giocare a basket è più forte anche della pioggia e del maltempo. E a breve dovrebbero tornare in campo ad allenarsi con la palla a spicchi anche i ragazzi de Le Bocce Erba mentre a luglio confermati i camp estivi di Cucciago Bulls e Pol. Cucciago’80. Insomma il basket lariano si sta rimettendo in moto dopo il lungo lockdown.