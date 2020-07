Basket estivo tutto pronto per dare il via alla 24 ore dei Cucciago Bulls

Basket estivo sabato 1 e domenica 2 agosto la manifestazione organizzata da Fabio Borghi.

Basket estivo chiuse le iscrizioni con 40 squadre partecipanti ai tornei 3 contro 3 minibasket, giovanili e senior

Non è ancora tempo di vacanze per il basket estivo lariano. Merito dei Cucciago Bulls dell’inossidabile presidente Fabio Borghi che dopo il Made&Campo camp in Valtellina e le tre settimane del camp BeAble Bulls sono pronti a dare il via all’attesa 24 ore Bulls. Il conto alla rovescia e le iscrizioni si sono chiuse per partecipare alla manifestazione e ai tornei di 3 contro3 che celebrano la 17esima edizione che si svolgerà dalle ore 14 di domani sabato 1 agosto alle 14 di domenica 2 agosto tra i campi di Cucciago e Albate come conferma lo stesso Fabio Borghi:

” Siamo contenti di aver organizzato anche questa 17esima edizione per continuare a dare un segno di ripartenza al nostro movimento. Abbiamo chiuso con 40 squadre iscritte tra minibasket, giovanili e senior. Il torneo Minibasket giocherà le gare di qualificazione presso la palestra Comunale S.Arialdo di Cucciago mentre le altre categorie si disputeranno ad Albate. Poi domani sera le finali si svolgeranno al PalaMpNext dove a mezzanotte ci sarano anche le premiazioni. Tutte le gare si svolgeranno in sicurezza e rispettando perfettamente il protocollo fip. Il divertmento è assicurato per tutti”. Per ulteriori informazioni contattare tel 3402587008 .