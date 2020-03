Basket femminile 25 anni fa la SFT Comense vinceva la sua seconda Coppa dei Campioni

Basket femminile accadde il 23 marzo del 1995 al Pianella di Cantù.

Anniversario importante e prestigioso per il basket femminile comasco. Come oggi infatti 25 anni fa il 23 marzo 1995 la Pool Comense si laureava per la seconda volta consecutiva campione d’Europa per club. E realizzò il suo bis continentale proprio in casa tra le mura sacre del Pianella di Cantù davanti a oltre 5000 tifosi festanti. La squadra nerostellata allenata dal coach Aldo Corno dopo aver battuto in semifinale la formazione francese di Valenciennes per 70-66, in finale superò il Valencia per 64-57 bissando il trionfo dell’anno prima a Poznan. Una squadra super una vera corazzata composta da campionesse di talento come la play Silvia Todeschini, di esperienza come Mara Fullin e Viviana Ballabio, magia e atleticità come Brigitte Gordon ma anche spessore concretezza sotto le plance come Catarina Pollini e Razjja Mujanovic che in quella finale fu la top scorer segnando ben 23 punti. A fine gara fu la capitana Ballabio ad alzare la coppa dei campioni nel tripudio generale e per poi concedersi con tutta la squadra a un indimenticabile giro dei campo. Quella squadra entrò di diritto nella storia del basket e dello sport italiano perchè in quell’anno realizzò il grade slam vincendo tutto: oltre alla Coppa dei Campioni alzò anche Coppa Italia, scudetto e addirittura la Coppa Intercontinentale in Brasile per la gioia del presidente Antonio Pennestrì e tutto lo storico club lariano..

