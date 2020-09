Basket femminile, a Brescia primi test sul campo per le pantere di Costa Masnaga 

Basket femminile: prime amichevoli per la squadra biancorossa di serie A1.

Basket femminile una vittoria e una sconfitta, tante buone indicazioni anche dalla canturina Beatrice Del Pero

Il basket femminile nazionale ha già da qualche giorno ripreso l’attività e dal 20 agosto anche il Basket Costa Masnaga che in preparazione del prossimo campionato di serie A1 2020/21 ha disputato nel weekend scorso le prime amichevoli. La squadra biancorossa pilotata da coach Paolo Seletti domenica è scesa in campo a Brescia in un torneo a porte chiuse contro le padrone di casa del Brixia e le lupe del San Martino di Lupari. Nel complesso un buon doppio scrimmage che ha visto la vittoria delle pantere lecchesi nella prima sfida contro le locali e una sconfitta contro le venete. Buone cose viste già dalle nuove arrivate Nunn, Kovatch e Jablonowski così come da Spinelli e dalla canturina Beatrice Del Pero

Il commento di coach paolo Seletti

“E’ stato un torneo divertente, in cui abbiamo ritrovato il piacere di giocare a pallacanestro insieme, confermando le impressioni iniziali di essere un gruppo che necessita di lavorare tanto, ma non ha paura di farlo e gioca con grande spirito di condivisione. Abbiamo alternato momenti migliori ad altri in cui è mancata fluidità. Per ora, però, è importante la grande disponibilità di tutte le ragazze”.

I risultati del torneo



Brixia Brescia – Limonta Costa Masnaga 45-48



Limonta Costa Masnaga – San Martino di Lupari 40-52