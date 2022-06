Basket femminile a coach Aldo Corno ora serve un'altra impresa per portare Giussano in A2 

Basket femminile si è giocata la gara d'andata della finale playoff di serie B donne.

Basket femminile dopo il ko con San Martino di Lupari, il team dell'ex tecnico Comense sabato sera dovrà ribaltare il -17 per festeggiare la storica promozione

Il primo round della finalissima per il salto in serie A2 di basket femminile ha regalato un epilogo davvero amaro per l'intramontabile coach Aldo Corno e le sue Foxes di Giussano. L'ex tecnico della grande Pool Comense quest'anno alla guida del Giussano infatti ha perso il match d'andata dell'ultimo atto dei playoff di serie B sul campo delle Lupe di San Martino di Lupari e ora sarà chiamato ad un'altra impresa sabato prossimo quando in casa dovrà ribaltare il -17 subito in trasferta. Già perchè domenica scorsa le lupe venete hanno azzannato le volpi brianzole ribaltando a loro favore un match che per oltre 30' aveva visto avanti le ragazze di coach Corno (ricordiamo che a Giussano gioca anche la cestista di Albavilla Laura Meroni). Negli ultimi 10' infatti hanno piazzato un parziale di 30-10 che di fatto ha consegnato loro il primo round della finale ma anche ora una grossa ipoteca sulla promozione in A2. Sabato sera spetterà ad Aldo Corno e alle sue "foxes" trovare le energie e la forza per ribaltare ancora una volta la serie e centrare un'impresa che sarebbe storica perchè regalerebbe a Giussano la sere A2.

Il tabellino della gara d'andata finale serie B donne

Pettenon Cosmetics San Martino – Foxes Giussano 72-55

PARZIALI: 11-16, 22-31, 42-45.

LUPE SAN MARTINO: Antonello 14, Brazzale ne, Peserico 14, Guarise, Fontana 5, Mini 4, Frigo 8, Bortolozzo ne, Varaldi 7, Diakhoumpa, Ferraro, Arado 20. All. Tomei.

BASKET TEAM GIUSSANO: Bassani 14, Germani 10, Rossini, Biassoni, Perini 4, Colico, Foschini, Pratelli 4, Bonadeo 9, Meroni 10, Villa ne, Ukaegbu 4. All. Corno.