Basket femminile a Laura Spreafico il Premio Reverberi 2022, l'oscar del basket italiano

Fa festa il basket femminile nostrano e celebra Laura Spreafico, la cestista di Asso, a cui è stato assegnato il celebre "Premio Reverberi 2022", l'oscar del basket italiano, quale miglior giocatrice della stagione femminile appena conclusa. Un riconoscimento prestigioso che va a premiare la grande annata giocata da Sprea con la maglia di Costa Masnaga con cui ha raggiunto i playoff di serie A1: "Sinceramente stento ancora crederci" il primo commento della cestista assese dopo aver saputo di aver vinto il Premio Reverberi Per Laura cresciuta nel minibaset di Erba è un'onorificenza che va premiare una carriera poi vissuta con le maglie della Pool Comense quindi in varie piazze italiane da Lucca a Ragusa, da Parma a Schio da Broni fino all'ultima tappa fortunata a Costa Masnaga, senza dimenticare le tante maglie azzurre con varie selezioni italiane fino alla nazionale maggiore. Proprio nei giorni scorsi Spreafico ha deciso di affrontare una nuova avventura, per la prima volta oltrefrontiera, firmando con la squadra spagnola del Gernika con cui parteciperà alla Liga. 2022/23. Con Sprea riceveranno il Premio Reverberi 2022 anche altri personaggi del basket italiano: come Mvp maschile Andrea Cinciarini, play ex Pallacanestro Cantù reduce da una grande annata con la Pall. Reggiana, Marco Ramondino miglior coach maschile con Derthona, Lorenzo Serventi miglior coach femminile con San Martino di Lupari, Matteo Spagnolo Mvp italiano under 22 con Cremona, Silvia Pastrello Mvp italiana under 22 con San Martino Lupari e Alessandro Vicino quale miglior arbitro. I “Premi Reverberi 2022” saranno consegnati lunedì 27 giugno nella splendida cornice della tenuta Venturini Baldini di Roncolo.