Basket femminile a Laura Spreafico l'Oscar della Lega quale MVP italiana 2021/22 

Basket femminile nuovo riconoscimento per una delle migliori cestiste lariane

Basket femminile la giocatrice di Asso ora in Spagna sarà premiata il 30 settembre nel corso dell'Opening day a Cagliari

Può fare ancora festa il basket femminile lariano che celebra un nuovo prestigioso allora assegnato alla cestista di Asso Laura Spreafico. La giocatrice ex Comense, ora in forza alla squadra spagnolo del Lointek Gernika di coach Mario Lopez, sarà premiata in occasione dell'Opening Day 2022 dalla Lega Basket Femminile con l'Oscar quale MVP italiana per la stagione 2021/2022: la premiazione si svolgerà durante la Serata di Gala, che si terrà venerdì 30 settembre presso il piazzale del CUS a Cagliari. Dopo aver ricevuto il prestigioso Premio Reverberi, questo nuovo riconoscimento consacra "Sprea" per la sua scorsa stagione giocata da protagonista con la maglia della Limonta Costa Masnaga che ha trascinato ai playoff chiudendo con 17.5 punti di media al quinto posto nella classifica marcatrici del campionato, prima tra le italiane. Ricordiamo che durante la stagione per due volte Laura è stata nominata anche Giocatrice del Mese (unica a riuscirci).

Con Spreafico saranno premiati con gli Oscar della Lega per la serie A1 anche quale MVP straniera Jessica Lynn Shepard pivot dell'Umana Reyer Venezia, quale miglior allenatore di A1 Georgios Dikaioulakos del Famila Wuber Schio, quale miglior dirigente Antonella Palmieri, presidente di La Molisana Magnola Campobasso e quale miglior giovane di A1 a Blanca Francheska Quinonez Mina de La Molisana Magnolia Campobasso.