Basket femminile a segno solo la capolista Nonna Papera Mariano che "doppia" il Garbagnate

Basket femminile cadono male Basket Como e Btf Cantù, ko anche Vertematese e Comense

E' stato un weekend non facile per le squadre lariane del campionato di basket femminile di serie C. Il 3° turno della seconda fase del girone giallo ha regalato solo un successo quello largo in trasferta colto dalla capolista Nonna Papera Mariano che ha doppiato il Garbagnate con un netto 84-42. Al suo fianco resta la Pro Patria che ha demolito il Basket Como così come l'Adorr Bollate ha battuto nettamente il Btf Cantù. Niente da fare neppure per la Vertematese beffata in casa dal Bresso mentre la Comense si è dovuta arrendere sul campo del Corsico. E venerdì prossimo il 1 di Arile riserverà l'atteso big match ad alta quota Mariano-Pro Patria.

Programma del 3° turno del girone Giallo

Venerdì 25 marzo Tradate-MBS 82-57; sabato 26 ore 20.30 Vertematese-Bresso 48-51, Broni-Gavirate 64-53, Futura-Gallarate 39-51; domenica 27 ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù 79-58; ore 18.30 Pro Patria Busto-Basket Como 66-28, Corsico-Comense 60-49; ore 19 Garbagnate-Nonna Papera Mariano 42-84.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 32; Gallarate 30; Ardor Bollate 26; Bresso 24; Tradate 22; Broni 20; Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura, Corsico 12; Vertematese, Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 0.

Programma del 4° turno del girone Giallo

Venerdì 1 aprile ore 21 Nonna Papera Mariano-Pro Patria, Gallarate-Bollate, Gavirate-Futura; sabato 2 ore 20.30 Vertematese-Garbagnate, Comense-MBS; domenica 3 ore 18.30 Corsico-Btf Cantù, Bresso-Tradate, martedì 5 aprile Basket Como-Broni.