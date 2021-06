Basket femminile addio sogni promozione in A1 per le tre comasche del Sanga Milano

Basket femminile si sono giocate ieri sera le gare 2 di finale di serie A2.

Basket femminile Moncalieri ha vinto la serie 2-0, ma le orange di Novati, Quaroni e Meroni escono tra gli applausi

Si sono giocate ieri sera le gare di ritorno delle finali di basket femminile di serie A2. Sogno promozione sfumato per le tre cestiste laraine Paola Novati, Marta Meroni ed Elena Quaroni che con il loro Ponte Casa d'Aste Milano ieri sera sono state battute in casa dal Moncalieri per 48-55 che così ha festeggiato la promozione in serie A1. Dopo la sconfitta patita in Piemonte domenica scorsa per 62-59 le orange milanesi con le tre comasche ieri sera doveva solo vincere per impattare la serie e rimandarla alla bella. Impresa che però non è riuscita nonostante l'ennesima prova generosa di Meroni e compagne. Così a tagliare la retina promozione è stata Moncalieri che ha confermato il suo primato nella stagione regolare. Per Milano resta la consapevolezza di aver raggiunto un traguardo storico partendo dal settimo posto in staagione regolare e poi avvalorato dai successi nei playoff ottenuti a spese di Crema nei quarti e di Vicenza in semifinale. Nell'altra finale invece è perfetta parità 1-1 tra Faenza e Valdarno che vanno così alla bella di domenica 13.

Il tabellino di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Akronos Moncalieri 48 - 55

Parziali 12-13, 24-26, 38-39

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 15 (6/8, 0/2), Novati 2 (1/4, 0/2), Cicic* 12 (1/5, 3/7), Guarneri* 9 (2/4 da 2), Beretta* 4 (0/3, 1/4), Dell'orto NE, Mandelli 1 (0/3, 0/1), Meroni* 5 (1/3, 0/1), Vacchelli NE, Quaroni, Angelini NE, Stilo NE. All. Pinotti.

Tiri da 2: 11/30 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 14/25 - Rimbalzi: 42

AKRONOS MONCALIERI: Cordola NE, Landi 8 (2/3, 1/1), Bevolo, Reggiani* 6 (1/4, 1/1), Berrad 5 (2/6, 0/1), Domizi* 9 (4/5, 0/3), Penz 5 (1/4, 1/2), Katshitshi* 7 (3/9, 0/2), Trehub* 6 (3/10 da 2), Salvini 2 (1/6, 0/1), Jakpa, Giacomelli* 7 (2/7, 1/4). All. Terzolo.

Tiri da 2: 19/54 - Tiri da 3: 4/15 - Tiri Liberi: 5/14 - Rimbalzi: 45.