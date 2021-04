Basket femminile ai nastri di partenza le Under16 e Under18 di Costa Masnaga

Basket femminile nel weekend al via anche i campionati rosa lombardi.

Basket femminile apripista saranno sabato 25 aprile le panterine U16 impegnate a Cusano Milanino

Buone notizie anche per il basket femminile giovanile nostrano. Già perchè il comitato Fip lombardo ha comunicato che da questo fine settimana partiranno i due campionati giovanili Elite Under18 e Unde16 al femminile così come i campionati Eccellenza maschili.

Campionato Under18 Elite femminile: al via anche Costa Masnaga dal 27 aprile

Sono otto le squadre femminili lombarde al via nel campionato Elite rosa. Nel girone A: Ororosa Bergamo, Carugate, Giussano e Brixia Brescia. Nel girone B invece il Basket Costa Masnaga con tante giocatrci lariane contro Milano Basket Stars, Canegrate e Geas Sesto. Costa debutterà il 27 aprile in casa contro Milano Basket Stars.

Calendario completo Under 18

1° turno Costa-Milano Basket Stars andata 27/4, ritorno 27/5

2° turno Canegrate-Costa andata 11/5, ritorno 1/6

3° turno Geas Sesto-Costa andata 17/5, ritorno 8/6

Campionato Under16 Eite femminile: al via anche due squadre di Costa Masnaga

Dodici squadre iscritte divise in tre gironi. Presente anche Costa Masnaga con due squadre: la Bianca nel girone B al via sabato 25 aprile a Cusano e Costa Rossa nel girone C al via il 1 maggio in casa contro Pro Patria Busto.

Calendario del girone B

1° turno Cusano Milanino-Costa Bianco andata 25/4, ritorno 22/5

2° turno Geas Sesto-Costa Bianco andata 8/5, ritorno 5/6

3° turno Costa Bianco-Bresso andata 16/5, ritorno 12/6

Calendario del girone C

1° turno Costa Rosso-Pro Patria Busto andata 1/5, ritorno 22/5

2° turno Costa Rosso-Giussano andata 8/5, ritorno 5/6

3° turno Varese-Costa Rosso andata 15/5, ritorno 12/6