Basket femminile al via nella prossima stagione solo 4 squadre lariane in serie C donne ma nessuna in B

Basket femminile la Fip Lombardia ha comunicato le aventi diritto nei campionati rosa 2022/23.

Basket femminile il poker nostrano sarà formato da Nonna Papera Mariano Comense, Basket Como, Us Vertematese e Btf Cantù

Il comitato Fip Lombardia ha reso noto i nominativi delle società aventi diritto a partecipare ai campionati di serie B e C di basket femminile 2022/23. Purtroppo tra le 16 società che parteciperanno al campionato cadetto rosa regionale non ci sarà ancora nessuna portacolori lariana mentre saranno 4 le rappresentanti nostrane in C: Basket Como, Btf Cantù, Us Vertematese e Nonna Papera Sant' Ambrogio Mariano Comense.

Assegnazione diritto sportivo Serie C Femminile 2022/2023 :

000327 U.S. BASKET COMO DIL. - COMO (COMO)

000454 A.D. G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO - MILANO (MILANO)

000522 A. DIL. BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

001007 ASD POL. DI. PO. SEZ. PALL. - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)

001820 A.DIL SPORTIVA BASKET - SONDRIO (SONDRIO)

001944 A.S.D. G.S. CASIGASA PARRE - PARRE (BERGAMO)

002603 BASKET FEMM. GALLARATE A. DIL. - GALLARATE (VARESE)

003818 A.D. EUREKA BASKET - MONZA (MONZA BRIANZA)

006560 POL. ARDOR A.S.D. - BOLLATE (MILANO)

008275 ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS - VIGEVANO (PAVIA)

008767 A.S.D. Basket Piu - REZZATO (BRESCIA)

008782 A.S.D. BASKET S.AMBROGIO - MARIANO COMENSE (COMO)

010590 C.C.S.Q.O. FUTURA - MILANO (MILANO)

018025 POL. CAPPUCCINESE A.S.D. - ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)

023189 A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

028140 A. DIL. IDEA SPORT PALL. - MILANO (MILANO)

030503 A.DIL. BK TEAM FEMM.92 CANTU` - CANTU' (COMO)

030590 U.S. VERTEMATESE A.S.D. - VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

034985 BASKET MELZO A.S.DIL. - MELZO (MILANO)

036456 SPORTLANDIA TRADATE A.S.D. - TRADATE (VARESE)

043983 A.S.D. SAN GABRIELE BASKET - MILANO (MILANO)

044490 A.DIL. PALL. FANFULLA 2000 - LODI (LODI)

047847 A.S.D CREMONESE BASKET - CREMONA (CREMONA)

047861 BK CLUB BORGO S. GIOVANNI A.D. - BORGO SAN GIOVANNI (LODI)

050409 ASS. DIL. LIONS BASKET SCHOOL - BRESCIA (BRESCIA)

051567 A.S.D. VISMARA - MILANO (MILANO)

054666 ASD CENTRO MINIBASKET ABC VIRTUS MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

054753 A.S.D. Basket Parco Nord - MILANO (MILANO)

054960 LECCO BASKET WOMEN - LECCO (LECCO)

055550 ASD BRONI BASKETBALL ACADEMY - BRONI (PAVIA)

Assegnazione diritto sportivo serie B femminile 2022/2023

000182 G.S. DIL. EDELWEISS - ALBINO (BERGAMO)

000811 U.S. DIL. O P S A - BRESSO (MILANO)

000847 A.S.D. VISCONTI BASKET - BRIGNANO GERA D'ADDA (BERGAMO)

003212 A.S.D. USMATE - USMATE VELATE (MONZA BRIANZA)

003224 A.S.D. BASKET ROBBIANO - GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

003815 BASKET CANEGRATE SSDRL - CANEGRATE (MILANO)

006237 AS DIL BASKET COSTA - COSTA MASNAGA (LECCO)

008766 POL. DIL. PONTEVICO BASKET - PONTEVICO (BRESCIA)

010643 OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL. - MARIANO COMENSE (COMO)

016366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

018173 A.S.D.C.P.STARLIGHT VALMADRERA - VALMADRERA (LECCO)

036138 A.S.D.BASKET FEMM. VARESE 95 - VARESE (VARESE)

044409 PRO PATRIA ET LIB P.A.C. SSDRL - BUSTO ARSIZIO (VARESE)

044410 A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)

051549 A.S.D. MILANO BASKET STARS - MILANO (MILANO)

052728 A.D. BASKET FEMMINILE MILANO - MILANO (MILANO)