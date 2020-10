Basket femminile al via un’ampia indagine sul settore rosa regionale

Basket femminile inedita e interessante iniziativa proposta dal comitato Fip lombardo.

Bella e nuova iniziativa proposta per il basket femminile dal nuovo direttivo del comitato lombardo. Un’iniziativa a cui sono invitate a partecipare anche tutte le società lariane che operano nel settore rosa della pallacanestro regionale. Un’indagine a tappeto che va dalla scuola al minibasket, dal mondo delle giovanili a quello delle senior ma spazia anche nel marketing e nella comunicazione fino anche nei regolamenti. Protagoniste le società per migliore tutto il movimento cooperando con la Fip.

Questo il comunicato della Fip Lombardia

“Il Comitato Regionale Lombardo organizza una indagine sull’attività del settore femminile in Lombardia.

L’idea è di identificare 5/6 argomenti, creare gruppi di lavoro ristretti da tre elementi ciascuno, che sviluppino le tematiche e propongano un progetto di intervento.

I macro argomenti sono: a) scuola, reclutamento e minibasket; b) giovanili; c) senior; d) marketing e comunicazione; e) regolamenti.

Se ci sono altre proposte, gli argomenti si possono modificare.

Le società sono invitate a segnalare nominativi di propri tesserati (dirigenti e/o allenatori) disponibili a partecipare ai gruppi di lavoro e l’argomento preferito.

Le commissioni potranno interagire, scambiandosi informazioni e considerazioni, poiché gli argomenti sono legati tra loro.

La Federazione potrà fornire i dati necessari (società, campionati, tesserati ecc.).

Il Comitato – rappresentato dal presidente e dal consigliere delegato al settore femminile – coordinerà i lavori. Al termine verrà composto e pubblicato un documento riassuntivo.

Ogni idea progettuale deve essere realizzabile.

In caso di proposta di modifica dei regolamenti, se nelle competenze del Comitato (DOAR) può essere subito applicabile; in altro caso deve essere sottoposta ai settori specifici della Federazione.

Le azioni preliminari (altri argomenti da inserire, composizione commissioni) vanno concluse entro la metà di ottobre; i gruppi di lavoro inizieranno successivamente il proprio lavoro che ci auguriamo venga terminato in 30/40 giorni, con l’obiettivo di pubblicare il documento finale entro fine anno”.