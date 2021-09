Basket femminile, anche le furie rosse del Btf Cantù sono tornate in campo

Basket femminile: la storica società brianzola ha iniziato la stagione sportiva 2021/22.

Dopo il Basket Como un'altra squadra storica del basket femminile nostrano è tornata in campo per aprire la nuova stagione sportiva 2021/22. Si tratta del Btf Cantù che da inizio settimana si è ritrovato al centro sportivo casalingo del Toto Caimi di Vighizzolo agli ordini del neo coach Matteo Bighi già nell'ultima annata in biancorosso come assistente di Fabrizio Molteni di cui ha preso il posto. Al momento la società non ancora inserito un assistente nello staff che però conta sulle conferme della preparatrice fisica Daniela Crippa e dei fisioterapisti Federico Rigamonti e Emanuele Toppi, entrambi alla terza stagne con le furie rosse. Come detto la squadra canturina è già al lavoro da qualche giorno e ha già fissato la prima sgambata ufficiale stagionale in programma sabato 11 sempre al Toto Caimi contro la Pallacanestro Femminile Varese quotata squadra di serie B.

Per quanto riguarda il roster biancorosso sono state confermate dalla scorsa stagione la capitana Sara Volpi (guardia), la sorella Giulia Volpi (play), Francesca "Chicca" Rossi (ala pivot), Giorgia Paleari (guardia), Veronica Longoni (play/guardia), Gaia Bernardi (guardia), Elisa Ciceri (guardia), Samuela Orsenigo (pivot), Silvia Tropeano (ala pivot). Da segnalare il rientro dopo infortunio della lunga Valerie Legouffe e quello dopo due stagioni di Krach Cecilia ala pivot. Due per ora i nuovi innesti: Giulia Padovani guardia nelle ultime stagioni alla Pol. Comense e la veterana Sandra Anzisi ala del 1981 due anni fa a Garbagnate Milanese. Inoltre Laura Rossi (play/guardia) ferma da un paio di stagioni per problemi fisici ha appena ripreso ad allenarsi con il gruppo biancorosso e il Btf valuterà poi con calma la possibilità della piena ripresa agonistica. Ancora in stand by un paio di posizioni tra cui quella della lunga Lidia Arduini ma non sono esclusi altri innesti dal mercato visto che il campionato scatterà nel weekend del 9-10 ottobre.