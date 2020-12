Basket femminile, ancora un rinvio per la Lucca dell’assese Laura Spreafico 

Giusto il tempo di archiviare i due recuperi infrasettimanali, ed ecco che il campionato di serie A1 di basket femminile è pronto a tornare in campo per il 10° turno d’andata. Chi però dovrà ancora rimandare l’appuntamento con il campo è la Lucca della capitana di Asso Laura Spreafico, che in questo weekend non giocherà

Basket femminile, domenica 6 dicembre in campo la Limonta Costa, ospite di Ragusa per riscattare l’ultimo derby perso

È stata infatti rinviata la gara in programma per domenica 6 dicembre a Battipaglia: il team toscano resterà ancora a guardare. In campo, invece, a Ragusa, domenica alle ore 16 scenderà la Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Pero, che dopo il ko interno del derby con Geas cercherà il colpo grosso.

Ecco il cartellone del 10° turno di A1

Domani 5 dicembre Sassari-Empoli, Vigarano-Venezia; domenica 6 dicembre ore 16 Ragusa-Costa Masnaga, Broni-Bologna, Campobasso-San Martino di Lupari; 8 dicembre Schio-Geas; rinviata Battipaglia-Lucca,

Classifica

Venezia 18; Bologna 16; Schio 14; Costa Masnaga, Empoli, Geas 10; Ragusa 8; Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.