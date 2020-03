Basket femminile Andrea Bernasconi: “Giusto fermare tutto e ripartire a settembre”

Basket femminile quattro chiacchere con il coach del Basket Como di serie C

Basket femminile “Non giochiamo da oltre un mese, le ragazze lavorano a casa ma mancano gruppo e spogliatoio”

Anche il basket femminile lariano è fermo da oltre un mese per l’emergenza coronavirus che ha stoppato tutti e ogni categoria. Costretto a casa anche Andrea Bernasconi coach del Basket Como squadra cittadina che milita nella serie C lombarda che dopo aver giocato il 22 febbraio il 6° turno del girone di ritorno non è più tornata in campo. Già rinviate 4 gare e altre saranno rinviate da qui al 3 maggio data della fine della regular season. Con coach “Berna” abbiamo voluto fare una chiaccherata sul basket nostrano ai tempi del coronavirus.

1) Ciao coach è proprio un butto momento per tutti anche per il basket. Voi siete fermi da oltre un mese: sei in contatto con la squadra e hai mandato lavoro personalizzato alle tue atlete?

1) “Si siamo fermi da oltre un mese e le ragazze lavorano a casa individualmente con un lavoro dato dal nostrp preparatore”

2) Sei in contatto oltre che con le giocatrici anche con staff e società? Che aria tira e come è il morale?

2) “Si siamo in contatto con il presidente Luciano Mastrapasqua quasi quotidianamente e anche con le ragazze, sono stanche hanno voglia di tornare a giocare e semplicemente di tornare in gruppo. Manca lo spogliatoio e tutto ciò che c’è in una squadra di basket”

3) Cosa pensi, sinceramente, della situazione che si sta vivendo e vedi margini per ritornare in campo o sei pessimista?

3) “Personalmente sono pessimista. Credo che sia anche giusto oggi come oggi fermare tutto e ripartire da zero a settembre”

4) Hai sentito altri coach o addetti ai lavori, Oltre alla normale preoccupazione cosa pensano e quali sono le idee o soluzioni per il resto della stagione agonistica?

4) “Guarda anche gli altri coach sono del mio parere e sono poco ottimisti anche perché ci sarebbero da gestire problemi con gli orari, palestre, recuperi etcc…”

5) Sei stato giocatore.. cosa hai detto alle tue giocatrici o cosa senti di dire a un atleta costretto così a lungo a stare lontano dal campo e dal basket? Come sopportare questa astinenza da basket? Tu come fai? Basket in tv, su internet aggiornamento tecnico oppure stacco totale?

5) Ai miei ragazzini ho dato da leggere il libro di Kobe Bryant “Mamba mentality” poi ci sentiamo videochat così come con le ragazze della serie C. Insomma diciamo che la Tecnologia aiuta! A me personalmente manca l’odore del pallone della palestra le urla le risate …insomma tutto quello che di cui ci siamo innamorati tanti anni fa (ahimè). Spero di tornare in campo presto spero di poter tornare ad allenare, spero finisca tutto e si riprenda quanto prima..io giocherei anche ad agosto”

6) Non sapendo come e quando si tornerà in campo, un tuo bilancio della stagione del tuo Basket Como che è stata stoppata il 22 febbraio con l’augurio che si possa tornare in campo..prima possibile.

6) “La nostra stagione è andata secondo me un pò sotto le aspettative perché la nostra classifica non rispecchia il valore della squadra. Abbiamo inserito gente giovane cercando di poter dare una continuatù ad una società storica come il Basket Como… vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. ma ripeto spero finisca tutto e si riprenda quanto prima“.

La classifica aggiornata del girone B di serie C al 6° turno di ritorno

Valmadrera 38; Vertematese 32; Pro Patria Busto Arsizio, Sondrio* 30; Nonna Papera Mariano Comense 28; Gavirate** 26; Eureka Monza 20: Garbagnate, Ardor Bollate 18; Btf Cantù 16; Basket Como, Robbiano* 12; Arcore 8; Carroccio Legnano**, Pol. Comense* 2.

(* 1 gara in meno giocata)

