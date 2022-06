Basket femminile Angelica Tibè promossa in A1 con Valdarno davanti a mamma e papà

Basket femminile festa grande per la cestista di Arosio che ha vinto ieri sera la finale di serie A2.

Basket femminile dopo il successo centrato in gara1 la lunga brianzola si è imposta anche a Umbertide per 59-66

Può fare ancora festa il basket femminile lariano. Dopo lo scudetto vinto dalla canturina Beatrice Del Pero ora copertina meritata per un'altra cestista brianzola: si tratta della lunga di Arosio Angelica Tibè che ieri sera ha conquistato sul campo la promozione in serie A1 con la sua Bruschi San Giovanni Valdarno che è andata a sbancare Umbertide chiudendo sul 2-0 la serie di finale del girone Sud di A2. Dopo aver vinto la gara d’andata nel weekend scorso in casa per 65 -62 (Tibè 10 punti in 24’ di gioco e 5 rimbalzi), ieri sera Tibè ha guidato Valdarno, davanti ai suoi genitori mamma Cristina e papà Alberto, arrivati apposta dalla Brianza per fare il tifo, al bis vincente anche in trasferta con il punteggio di 59-66 (Tibè 4 punti in 18’). Un bis che vale il salto in serie A1: si tratta della seconda promozione nella massima serie per Angelica che già l'aveva centrata con la maglia di Costa Masnaga.

Il tabellino di Gara 2 finale girone Sud serie A2

La Bottega del Tartufo Umbertide - Bruschi San Giovanni Valdarno 59 - 66

Parziali 14-19, 32-29, 43-49

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE: Pompei* 3 (1/3 da 3), Giudice* 15 (2/5, 3/6), Bartolini NE, Kotnis* 10 (4/9, 0/1), Cabrini* 7 (0/3, 1/7), Stroscio 7 (3/5, 0/1), Moriconi 8 (0/3, 2/4), Paolocci 1 (0/1 da 3), Gambelunghe NE, Baldi* 8 (3/5, 0/1), Cassetta NE. All. Staccini.

BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO: Vespignani* 11 (3/4, 1/1), Olajide 9 (4/5, 0/1), Lazzaro 6 (1/2, 1/1), Gatti NE, Ramò, Milani 2 (1/2 da 2), Sontsa Kenfack NE, Bove* 16 (4/6, 2/7), Bizzarri NE, Peresson* 7 (2/5 da 3), Tibè* 4 (2/4 da 2), Cvijanovic* 11 (4/4, 0/2). All. Matassini.