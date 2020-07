Basket femminile Angelica Tibè resta in serie A2 e firma con Vicenza

Basket femminile nuovo colpo di mercato per una giocatrice brianzola.

Basket femminile l’ala pivot classe 1996 di Arosio nell’ultima stagione ha giocato in Sardegna a Selargius

Colpo di mercato che parla brianzolo nel basket femminile di serie A2. L’ala pivot Angelica Tibè, classe 1996 di Arosio, è infatti una nuova giocatrice della Velcofin Interlocks Vicenza che partciperà al campionato nazionale di serie A2 2020/21. “Da due anni la inseguivo e finalmente Tibè giocherà con noi!”, ecco le prime dichiarazioni del vicepresidente del Vicenza Gianfranco Dalla Chiara, responsabile della campagna acquisti. Tibè resta così nel secondo campionato nazionale femminile dove ha giocato nell’ultima stagione a Selargius in Sardegna disputando 20 partite prima della sospensione e totalizzando 127 punti e 135 rimbalzi. Angelica è prodotto del Basket Costa Masnaga dove nel 2018/19 ha conquistato la promozione in A1. In carriera ha vestito anche la maglia del settore giovanile del Geas Sesto, poi Basket Como in B, Sanga Milano in A2 prima di fare ritorno a Costa Masnaga dove ha anche conquistato la Coppia Italia di A2. Ora per lei una nuova tappa importante in un’altra piazza storica del basket italiano come Vicenza.