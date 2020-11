Basket femminile, Angelica Tibè trascina Vicenza in vetta al girone Nord

Nel panorama del basket femminile nazionale chi vive un bellissimo momento è la cestista brianzola Angelica Tibè, che con il suo Vicenza è in vetta al girone Nord di serie A2. La cestista arosiana è stata protagonista dell’ultima bella vittoria casalinga del team veneto, conquistata per 55-51 contro Bolzano.

Basket femminile per la lunga arosiana ex Costa Masnaga e Basket Como un ottimo inizio di stagione

Il successo contro la squadra altoatesina ha permesso a Vicenza di agganciare al comando del girone Crema, battuta a Castelnuovo Scrivia. Decisiva, come detto, è stata la prestazione della Tibè, con 11 punti, 13 rimbalzi e 18 di valutazione in 25′ in campo. Si tratta dell’ennesima ottima prova di questo suo bell’inizio di stagione con la maglia biancorossa del glorioso club veneto. Tibè e Vicenza torneranno in campo domenica 15 novembre per il 7° turno d’andata sul campo di Moncalieri, in un altro scontro diretto in chiave playoff.

Risultati del 6° turno andata girone Nord serie A2

Sarcedo-San Martino 67-56, Castelnuovo-Crema 59-56, Ponzano-Milano 71-73, Vicenza-Bolzano 55-51; rinviate Albino-Moncalieri, Carugate-Alpo e Udine-San Giorgio Mantova.

Classifica girone Nord serie A2

Vicenza, Crema 10; Udine, Castelnuovo 8; Moncalieri, Milano, San Giorgio Mantova, Sarcedo 6; Alpo, Albino 4; San Martino di Lupari 2; Carugate, Ponzano 0.

Programma del 7° turno girone nord

Sabato 14 novembre San Martino di Lupari-Sanga Milano, Bolzano-Sarcedo, Alpo-Ponzano, Mantova-Carugate; domenica 15 Moncalieri-Vicenza, Crema-Albino, Udine-Castelnuovo Scrivia.