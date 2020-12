Basket femminile Angelica Tibè vince il derby lariano contro Valentina Gatti

Basket femminile si è giocato un interessante recupero in serie A2.

Basket femminile il Vicenza dell’arosiana ha battuto Castelnuovo della binaghese per 70-64 dopo un overtime

Nel recupero infrasettimanale del campionato di serie A2 di basket femminile che si è giocato tra Vicenza e Castelnuovo i fari erano puntati sul derby lariano sotto canestro tra la padrona di casa Angelica Tibè di Arosio e la lunga di Binago Valentina Gatti. Alla fine il successo dopo un tempo supplementare ha sorriso a Tibè che ha vinto per 70-64 salendo così al primo posto i coabitazione con Udine. Gatti si consola avendo vinto la gara delle statistiche: per lei 10 punti e 7 rimbalzi in 42′ di gioco. Per Tibè invece 9 punti e 5 rimbalzi in 23′ in campo. Oggi torna in campo il Castelnuovo di Valentina Gatti ospite del San Martino di Lupari (ore 20.30) mentre domani domenica 6 scende in campo in casa il Vicenza d Tibè che ospita il testacoda con Carugate dove debutta l’ala di Albavilla Laura Meroni.

Classifica girone Nord di a2

Udine, Vicenza 14; Crema, MOncalieri 12; Castelnuovo Scrivia, San Giorgio Mantova 10; Alpo, Sanga Milano 8; Bolzano 6; Albino, Ponzano 4; San Martino di Lupari 2; Carugate 0.