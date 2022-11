Basket femminile: è vigilia dell'8° turno del campionato di serie C lombardo.

Basket femminile: anticipi a domicilio per le rilanciate Vertematese e Mariano

Il campionato di basket femminile di serie C lombardo supera la metà del girone d'andata. Nel girone B è vigilia dell'8° turno con ben due squadre lariane in campo negli anticipi del venerdì sera. A cominciare dalla Vertematese che ospita il giovane Legnano per confermarsi nelle zone alte della classifica che la vede attualmente al secondo posto alle spalle della capolista Gallarate.

Anticipo casalingo anche per la Nonna Papera Mariano Comense che dopo gli ultimi successi si è rilanciata in classifica e ora vuole continuare la sua risalita ospitando il Gavirate fanalino di coda con Cantù. Proprio la squadra canturina invece scenderà in campo sabato sera tra le mura amiche del Toto Caimi di Vighizzolo dovere riceverà l'Idea Sport Milano per andare all'assalto dei suoi primi due punti stagionali.

Sempre sabato e sempre a domicilio sarà impegnato anche il Basket Como che ospiterà il Tradate per provare a rialzarsi dopo un periodo non semplice.

Programma dell'8° turno andata girone B

Venerdì 18 ore 21 Vertematese-Legnano, ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate, Trezzano-Garbagnate; sabato 19 ore 20.45 Btf Cantù-Idea Sport Miano, 21 Basket Como-Tradate, Fernese-Gallarate; domenica 20 Corsico-Sondrio.

La classifica del girone B

Gallarate 14; Vertematese, Corsico 12; Sondrio 10; Bollate, Mariano 8; Trezzano, Fernese, Tradate, Idea Sport, 6; Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.