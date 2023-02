Basket femminile, anticipi amari per Vertematese e Btf Cantù ko in volata

Basket femminile: si è aperto ieri sera il 5° turno di ritorno di serie C donne.

Basket femminile: posticipo domenicale per la Nonna Papera Mariano domani a Legnano, riposa Como

Anticipi amari per le due squadre lariane nel campionato di basket femminile di serie C. Ieri sera infatti hanno perso sia la Vertematese che il Btf Cantù. Le azzurre di Vertemate si sono dovute arrendere nel big match casalingo contro il Sondrio nonostante una bella rimonta nel finale. Rimonta mancata anche dal Btf Cantù che a Tradate ci ha provato e ha recuperato ma non è bastato a strappare i due punti. Con il Basket Como a riposo, chiuderà il cartellone la Nonna Papera Mariano nel posticipo di domani ospite dell'Aba Legnano..

Il cartellone del 20° turno stagionale, 5° di ritorno girone B:

Venerdì 24/2 ore 21.30 Vertematese-Sondrio 40-44 (8-16, 17-24, 23-37, ore 21.15 Tradate-Btf Cantù 59-52 (16-5, 31-13, 38-34), Fernese-Bollate 45-63, Trezzano-Gavirate; domenica 26/2 ore 18 Aba Legnano-Nonna Papera Mariano, Idea Sport-Garbagnate, Corsico-Gallarate. Riposa Basket Como

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate, S0ndrio 32; Corsico 30; Ardor Bollate, Vertematese 28; Nonna Papera Mariano 22; Fernese 20; Idea Sport 18; Legnano, Tradate 16; Basket Como 12; Trezzano 10; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.