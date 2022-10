Basket femminile: si è già aperto il 3° turno del girone B di serie C lombardo.

Basket femminile anticipo fatale a Como: prima sconfitta contro il Bollate

Si è aperto mercoledì sera con l'anticipo d'alta quota Como-Bollate il 3° turno del campionato di basket femminile di serie C lombarda. Una sfida tra imbattute che però non ha sorriso alla squadra biancorossa lariana che tra le mura amiche ha dovuto incassare la prima sconfitta stagionale per mano dell'Ardor. Ospiti di fatto sempre avanti con le comasche che sono rimaste sempre agganciate senza però riuscire a trovare la zampata per il sorpasso nel finale.

Il cartellone del 3° turno d'andata riprende oggi, venerdì 14 ottobre 2022, con la Vertematese a caccia del tris vincente in casa contro Garbagnate mentre domani sera il BTF Cantù ospiterà il Trezzano per provare a festeggiare i suoi 30 anni con il primo successo stagionale. Domenica chiuderà il cartellone in posticipo la Nonna Papera Mariano di scena a Corsico.

Il tabellino di Basket Como-Ardor Bollate 49-56

Parziali: 6-14, 21-25, 38-41

Basket Como: Ghielmi 16, Frontini 11, Quadroni 6, Bassani 5, Chiappelli 4, Borloni 4, Palermo 2, C. Condello 1, G. Condello, Proserpio, Facciano. All. Ventura.

Bollate: Pianta 13, Martin 11, Fusi 7, Turri 7, Cappa 6, Vitale 6, Merici 2, Mariani 2, Dissegna 2, Colombo, Canciani.

Il cartellone completo del 3° turno d'andata del girone B

Mercoledì 12 ottobre 21 Basket Como-Bollate 49-56; Venerdì 14 ottobre ore 21.30 Vertematese-Garbagnate, Gavirate-Gallarate, Tradate-Garbagnate; sabato 15 ore 20.45 Btf Cantù-Trezzano; domenica 16 ore 21 Corsico-Mariano, Sondrio-Fernese.

Classifica del girone B

Ardor Bollate* 6; Vertematese, Sondrio. Gallarate, Basket Como*, Corsico 4; Mariano, Fernese 2; Tradate, Idea Sport, Gavirate, Garbagnate, Legnano, Btf Cantù, Trezzano 0. (* 1 gara in più)