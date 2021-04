Basket femminile apripista le brianzole Under16 e Under18 del Costa Masnaga

Basket femminile sono iniziati i campionati rosa giovanili Elite in Lombardia.

Basket femminile in campo senior il Btf Cantù è pronto a partecipare a un torneo regionale a 8 squadre

E’ ufficialmente partita anche la stagione agonistica del basket femminile giovanile in Lombardia e alle nostre latitudini. Le prime a scendere in campo sono state le ragazze brianzole dell’Under16 della Bianchi Group Basket Costa Masnaga che domenica 25 aprile hanno esordito nel girone B Elite perdendo sul campo del Cusano Milanino per 53-37. Nel girone anche Bresso e Geas. Nel girone C invece sabato 1 maggio debuterranno anche le cugine panterine della Limonta Costa Masnaga che ospiteranno alle ore 15 le colleghe della Pro Patria Busto Arsizio. Nel girone si è già giocata per il 1° turno Giussano-Varese 74-68.

Stasera invece si apre ufficialmente il campionato Elite per la squadra Under18 de Le Foglie Basket Costa Masnaga che in casa ospiterà Milano Basket Stars alle ore 20.30. Oggi è in programama anche l’altra partita del 1° turno del girone B Carugate-Geas Sesto.

Serie C: BTF Cantù si prepara a tornare in campo… per giocare

Novità importanti anche per il basket femminile senior nostrano. E riguardano il Btf Cantù che dopo essere tornata in palestra ad allenarsi agli ordini di coach Fabrizio Molteni ora attende anche di tornare a giocare una partita ufficiale. In vista infatti in Lombardia è in cantiere un torneo femminile a 8 squadre che dovrebbe partire dal weekend dell’8-9 maggio e cui partecipearanno oltre al Btf Cantù anche le altre formazioni di C Gallarate, Here You Can Pavia e Basket Parco Nord Bresso, in più Trescore, Tradate, Usmate Under18 e una quarta squadra. A breve si attendono news in merito e il calendario della manifestazione.