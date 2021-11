Basket femminile Basket Como e Btf Cantù tornano a sorridere e alla vittoria

pallacanestro minors donne

Si è chiuso ieri sera, sabato 20 novembre, il 6° turno, penultimo d'andata del campionato di serie C di Basket femminile. Un sabato positivo per due squadre lariane: per il Basket Como di coach Alessio Crugnola che è tornato alla vittoria grazie al successo casalingo in volata per 47-45 contro il Gavirate. Torna a sorridere e a muovere la classifica anche il Btf Cantù che ieri sera ha vinto il derby a Vighizzolo contro il fanalino di coda Pol. Comense battuto per 49-36.

Questi i risultati del 6° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 19 novembre Gallarate-Nonna Papera Mariano 43-50, Vertematese-Tradate 41-52; sabato 20 Btf Cantù-Comense 49-36, Basket Como-Gavirate 47-45.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 12; Isotec Gallarate, Tradate 10; Btf Cantù 6; Basket Como 4; Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.

Questo il programma del 7° turno ultimo d'andata del girone Giallo1

Venerdì 26 novembre ore 21.15 Gavirate-Nonna Papera Mariano, Gallarate-Tradate, Vertematese-Btf Cantù (ore 21.30); sabato 27 Comense-Basket Como ore 20.45.