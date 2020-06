Basket femminile Beatrice del Pero torna a Costa Masnaga

Basket femminile: colpo grosso che parla brianzolo in serie A1: Beatrice Del Pero torna a Costa Masnaga.

Basket femminile la guardia canturina torna nel club lecchese dopo due stagioni a Battipaglia e Torino

Entra nel vivo il mercato anche del basket femminile e lo fa mettendo a segno un colpo grosso che parla brianzolo. La giovane guardia canturina Beatrice Del Pero, infatti, dopo due anni passati sempre nella massima serie prima a Battipaglia e poi a Torino, torna a vestire la maglia del Basket Costa Masnaga di serie A1. Un gradito ritorno che era nell’aria ma che ora è diventato ufficiale dopo il comunicato emesso dal club lecchese.

Il Comunicato ufficiale del Basket Costa Masnaga

“Basket Costa è lieta di annunciare il primo acquisto in vista della stagione 2020/2021 di Serie A1: si tratta di Beatrice Del Pero.

Un graditissimo ritorno per la cestista originaria di Cantù, che ha già militato per ben quattro stagioni in maglia biancorossa, vincendo anche una Coppa Italia di A2 e sfiorando la promozione nella massima serie. Poi, nella stagione 2018/2019, il salto in A1 con Battipaglia mentre, nell’ultima stagione, ha vestito i colori dell’Iren Fixi Torino, con cui ha avuto anche modo di tornare per la prima volta a giocare a Costa Masnaga da avversaria, nella quarta giornata di ritorno, in uno degli ultimi match disputati prima della conclusione del campionato per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Guardia tiratrice, dotata di un ottimo ball-handling, porterà in dote carattere, talento e tanto entusiasmo: non vediamo l’ora di rivederla in azione sul parquet di via Verdi!