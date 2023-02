Basket femminile: vigilia del 3° turno di ritorno del campionato di C donne.

Basket femminile: big match a Mariano, la Nonna Papera va all'assalto del Corsico

Si avvicina un weekend interessante per il campionato di serie C di basket femminile che apre venerdì sera il suo terzo turno di ritorno. Big match a Mariano Comense dove la Nonna Papera riceve a domicilio il quotato Corsico attualmente al terzo posto a quota 26 punti avanti 4 lunghezze al team biancorosso diretto da coach Dionigi Cappelletti.

Una sfida importante per la squadra marianese che vuole provare non solo a vincere ma anche ribaltare il -3 subito all'andata per continuare la sua rincorsa ai playoff. Sempre venerdì sera trasferta delicata per il Btf Cantù chiamato a fare il colpo sul campo di Trezzano.

Posticipi domenicali in trasferta invece per la Vertematese che cerca punti playoff a Milano sul campo dell'Idea Sport mentre il Basket Como renderà visita alla quotata Ardor Bollate.

Il programma del 18° turno, terzo di ritorno del girone B

Venerdì 10 febbraio ore 21.15 Mariano-Corsico, 21.30 Trezzano-Btf Cantù, Gavirate-Gallarate; sabato 11 Fernese-Sondrio; domenica 12 ore 18 Bollate-Como, ore 19 Idea Sport-Vertematese, Garbagnate-Tradate.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 28; Bollate, Corsico 26; Vertematese 24; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 16; Legnano 14; Tradate, Basket Como 12; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.