Basket femminile: bis vincente per la figinese Ilaria Bernardi con l'Italia Under18

Basket femminile: si è giocata ieri la seconda partita del Torneo di Nizza.

Basket femminile: oggi per le azzurre ultima sfida della kermesse alle ore 18 contro le padroni di casa della Francia

Il basket femminile italiano applaude il bis vincente centrato ieri dalla nazionale azzurra Under18 al torneo di Nizza. Grande protagonista del secondo successo azzurro contro la Lettonia per 68-51 è stata la cestista di Figino Ilaria Bernardi top scorer con 14 punti. Oggi si chiude il torneo con l'Italia che gioca per il primo posto contro la Francia padrone di casa alle ore 18.00.

Il tabellino di Italia-Lettonia 68-51

Parziali 19-15, 12-15, 17-10, 20-11

Italia: Cancelli, Osazuwa 3, Di Stefano 6, Fantini 9, Blasigh 8, Cedolini, Tempia 7, Bernardi 14, Caloro 2, Lucantoni 1, Villa M. 13, Villa E. 5. All: Lucchesi.

Le Azzurre convocate

Arianna Arado (2004, C, 186, Lupe San Martino)

Ilaria Bernardi (2005, G, 176, Basket Costa Masnaga)

Vittoria Blasigh (2004, G, 175, Libertas Sporting Basket School Udine)

Beatrice Caloro (2004, G, 175, Basket Costa Masnaga) Adele Maria (2004, C, 190, Ororosa Basket Bergamo)

Carraro Anita Cancelli (2004, A, 180, Reyer Venezia Mestre)

Ginevra Cedolini (2005, A, 180, Basket Roma)

Eva Marie De Chent (2004, G, 180, Putnam Valley High School)

Laura Di Stefano (2004, C, 185, Basket Roma)

Martina Fantini (2005, C, 192, Basket Roma)

Lavinia Lucantoni (2005, G, 175, Basket Roma)

Cristina Osazuwa (2005, C, 190, Basket Costa Masnaga)

Chiara Rizzo (2004, G, 174, Ororosa Basket Bergamo)

Virginia Tempia (2005, A, 188, Brixia Basket Brescia)

Eleonora Villa (2004, G, 170, Basket Costa Masnaga)

Matilde Villa (2004, G, 170, Basket Costa Masnaga)

Carlotta Zanardi (2005, G, 175, Brixia Brescia)

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Il programma azzurro

Venerdì 22 luglio

Italia-Lituania 70-66

Sabato 23 luglio

Italia-Lettonia 68-51

Domenica 24 luglio

Ore 18.00 Italia-Francia