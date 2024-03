Basket femminile: "black friday" per le squadre lariane, tutte ko Villa Guardia, Cantù e Vertematese

Autentico "Black friday" ieri per il basket femminile lariano nel 5° turno della seconda fase di serie C. Nel girone Gold Ovest infatti brutta sconfitta per il Gs Villa Guardia doppiato a Gallarate per 72-36. La squadra di coach Fabrizio Molteni resta ultima nel girone e vede sfumare la qualificazione al tabellone playoff.

Il programma del 5° turno del girone Gold Ovest

Giovedì 7 marzo Sportlandia Tradate-Nonna Papera Mariano 66-61; venerdì 8 ore 21.15 Gallarate-Villa Guardia 72-36, sabato 9 Nibionno-Corsico, domenica 10 Lecco-Legnano.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno, Gallarate 18; Lecco 14; Legnano 10; Mariano, Corsico 8; Tradate 6; Villa Guardia 2.

Venerdì nero per le squadre nostrane anche nel girone Silver Ovest con le sconfitte a domicilio sia del Btf Cantù che della Vertematese. Stasera chiude il cartellone il fanalino di coda Basket Como a domicilio contro Gavirate.

Il programma del 5° turno del girone Silver Ovest

Giovedì 7 marzo ore Fernese-Garbagnate 60-52 venerdì 8 ore 21.15 Btf Cantù-Trezzano 45-56, ore 21.30 Vertematese-Vigevano 37-51; sabato 9 ore 21.30 Basket Como-Gavirate.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 18; Cat Vigevano 14; Gavirate, Trezzano 12; Btf Cantù, Garbagnate 10; US Vertematese 6; Basket Como 4.