Basket femminile Bologna beffa nel finale Schio e rimanda il sogno tricolore della canturina Del Pero

La finale scudetto del massimo campionato di basket femminile italiano va alla quarta partita. Ieri sera infatti la Virtus Segafredo Bologna ha riaperto la serie vincendo in casa gara 3 contro la Famila Schio in volata per 72-71 grazie ad una magia della sua stella Zandalasini. Una beffa per la Famila Schio della cestista canturina Beatrice Del Pero che ha condotto a lungo la gara pregustando la festa tricolore ma ha dovuto incassare il ko. Ora la serie è sul 2-1 per Schio che ha ancora un altro match ball e lo potrà giocare domani giovedì 4 maggio ancora al Paladozza di Bologna dove è in programma il quarto atto di questa appassionante sfida scudetto. Per Bea Del Pero il sogno tricolore continua.

Il tabellino di gara 3 di finale scudetto Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 72 - 71 (13-20, 38-40, 50-62, 72-71)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 5 (1/2 da 3), Pasa* 12 (6/8, 0/2), Tassinari 2 (0/0, 0/0), Tava NE, Barberis, Dojkic* 21 (2/4, 4/6), Battisodo 6 (2/2, 0/4), Turner* 11 (5/6 da 2), Zandalasini* 6 (3/11, 0/3), Cinili* 9 (0/1, 3/7). All. Gianolla.

FAMILA WUBER SCHIO: Del Pero NE, Mestdagh* 5 (1/2, 1/6), Sottana 5 (1/5, 1/6), Gruda* 17 (8/14 da 2), Verona 4 (2/4 da 2), Crippa 3 (0/1, 1/2), Andre' 14 (6/7 da 2), Dotto*, Keys* 8 (2/2, 1/2), Laksa* 15 (3/5, 3/6), Mutterle NE

All. Dikaioulakos.

Questo il programma completo delle partite scudetto

GARA 1 - Giovedì 28 aprile - PalaRomare Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 83-73

GARA 2 - Sabato 30 aprile - PalaRomare Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 78-51

GARA 3 - Martedì 3 maggio - PalaDozza Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio 72-71

GARA 4 (eventuale) - Giovedì 5 maggio - PalaDozza

• ore 20:30 -Virtus Segafredo Bologna - Famila Wuber Schio

GARA 5 (eventuale) - Domenica 8 maggio - PalaRomare