Basket femminile: si è chiuso ieri il 7° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Basket femminile: Btf Cantù ancora a secco: furie rosse ko anche a Legnano

Continua il digiuno del Btf Cantù ancora a secco nel campionato di serie C di basket femminile. Le Furie rosse ieri hanno dovuto incassare la settima sconfitta di fila sul campo del Legnano pagando ancora una volta le troppe assenze. La squadra di coach Valerio Rossi è scesa in campo infatti con solo sette giocatrici a referto e nonostante i 30 punti segnata dalla capitana Sara Volpi alla fine si è dovuta arrendere alle locali per 66-56. Il Btf tornerà in campo sabato prossimo in casa contro l'Idea Sport Milano per provare a spezzare questo lungo digiuno.

Il tabellino di Aba Legnano-Btf Cantù 66-56

Parziali 13-6, 32-20, 53-39

Btf: S. Volpi 30, Ballabio 11, G. Volpi 10, Tomasini 5, Cannataro, Maspero, Benarfa. All. Rossi

Programma del 7° turno andata girone B

Venerdì 11 ore 21.15 Mariano-Idea Sport 44-38, Trdae -Corsico 49-66,Vertematese-Corsico 66-34, Gallarate-Trezzano 52-49; Fernese-Como 54-45; domenica 13 ore 18 Legnano-Btf Cantù 66-56, Bollate-Sondrio 43-57.

La classifica del girone B

Gallarate 14; Vertematese, Corsico 12; Sondrio 10; Bollate, Mariano 8; Trezzano, Fernese, Tradate, Idea Sport, 6; Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.

Programma dell'8° turno andata girone B

Venerdì 18 ore 21 Vertematese-Legnano, ore 21.15 Mariano-Gavirate, Trezzano-Garbagnate; saabto 19 ore 20.45 Btf Cantù-Idea Sport Miano, 21 Basket Como-Tradate, Fernese-Gallarate; domenica 20 Corsico-Sondrio.