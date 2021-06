Basket femminile BTF Cantù da primato e ora nei quarti sfida Usmate

Basket femminile terminata la fase a gironi del Torneo Senior lombardo.

Basket femminile con il primo posto la furie rosse aprono i playoff domenica in casa

E' calato il sipario sulla prima fase del torneo di basket femminile senior organizzato dal comitato Fip lombardo che sta vedendo protagonista l'unica squadra nostrana del Btf Cantù. Le furie rosse brianzole infatti hanno chiuso con una vittoria e il primato il loro girone eliminatorio. Domenica scorsa infatti il team di coach Fabrizio Molteni ha regolato senza problemi a domicilio la Sportlandia Tradate per 51-36 al termine di una gara condotta dall'inizio alla fine. Il Btf ha chiuso così in testa da sola a quota 10 punti e ora nei quarti di finale affronterà in casa Usmate (quarto nel girone B) domenica 20 giugno alle ore 18.30 al Toto Caimi di Vighizzolo.

Il tabellino di Btf Cantù-Sportlandia Tradate 51-36

Parziali 12-4, 26-17, 38-24.

Btf: Tropeano, Fusi 7, Paleari 11, Longoni, Rossi 6, G. Volpi 10, Sartor 4, S. Volpi 7, Arduini 6, Orsenigo, Bernardi. All. Molteni.

Questi i risultati del 6° e ultimo turno girone A

Sabato 12 giugno Btf Cantù-Tradate 51-36; domenica 13 Bresso-Gallarate 49-47.

Classifica finale del girone A

Btf Cantù 10; Gallarate, Parco Nord Bresso 6; Sportlandia Tradate 2.