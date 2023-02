Basket femminile: si è completato ieri il 3° turno di ritorno di serie C donne.

Basket femminile: Btf Cantù e Vertematese che colpacci vincenti

Si è chiuso ieri il 18° turno, terzo di ritorno, del campionato di basket femminile di serie C. Colpo domenicale della Vertematese che ha vinto a Milano spegnendo l'Idea Sport e confermandosi in piena corsa playoff. Copertina del weekend per il Btf Cantù che ha centrato il secondo successo stagionale sul campo del Trezzano mentre sconfitte amare per Nonna Papera Mariano in casa contro Corsico e del Basket Como ko a Bollate.

Il programma del 18° turno, terzo di ritorno del girone B

Venerdì 10 febbraio ore 21.15 Mariano-Corsico 48-53, 21.30 Trezzano-Btf Cantù 54-62, Gavirate-Gallarate 40-59; sabato 11 Fernese-Sondrio 58-65; domenica 12 ore 18 Bollate-Como 56-45, ore 19 Idea Sport-Vertematese 35-43, Garbagnate-Tradate 54-59.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 30; Bollate, Corsico 28; Vertematese 26; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 16; Legnano, Tradate 14; Basket Como 12; Trezzano 8; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.

Il programma del 19° turno, quarto di ritorno del girone B

Venerdì 17 febbraio Gavirate-Fernese, Tradate-Idea Sport; sabato 18 ore 20.45 Btf Cantù-Vertematese, 21 Basket Como-Trezzano; domenica 19 Sondrio-Gallarate, Bollate-Corsico, Garbagnate-Legnano.