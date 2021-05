Basket femminile Btf Cantù giro di boa casalingo contro il Parco Nord Bresso

Basket femminile si apre il girone di ritorno del Torneo Senior regionale.

Basket femminile le Furie rosse al Toto Caimi sabato 29 alle ore 20.30 a caccia del loro terzo successo

Si prepara a tornare in campo il Btf’92 Cantù per aprire il girone di ritorno del Torneo Senior di basket femminile organizzato dal Comitato lombardo Fip. Le Furie rosse canturine dirette da coach Fabrizio Molteni dopo aver messo a segno settimana scorsa il loro secondo successo stagionale a Tradate che le ha permesso di rimanere in vetta al girone con Gallarate, sabato 29 maggio apriranno il ritorno (ore 20.30) in casa sul parquet del Toto Caimi di Vighizzolo dove ospiteranno il Parco Nord Bresso con cui aveva perso di misura all’esordio. Per Sara Volpi e compagne l’occasione per riscattare la sconfitta dell’esordio ma anche continuare il loro buon torneo.

Programma del 4° turno girone A

Sabato 29 maggio ore 20.30 Btf Cantù-Parco Nord Bresso, Tradate-Gallarate.

Classifica aggiornata del girone A

Btf Cantù, Gallarate 4; Parco Nord Bresso, Sportlandia Tradate 2.

Aperte le iscrizioni al Btf Summer camp 2021

Intanto il Btf’92 Cantù ha aperto le iscizrioni per partecipare al prossimo Summer camp 2021 che si svolgerà presso il centro sportivo del Toto Caimi di Vighizzolo dal 14 giugno al 31 luglio per sette settimane di gioco, sport, basket e tanto divertimento. Per informazioni e iscrizioni btf92summercamp@gmail.com.